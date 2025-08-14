В Подмосковье по региональной программе капремонта заменят ещё 56 лифтов

14 августа 2025, 21:09

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фонд капитального ремонта Московской области с начала года уже отремонтировал 329 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.







«У нас в Подмосковье – самая большая программа капремонта среди регионов. В этом году завершены работы более чем в 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас вместе с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в план будущего года, активно включаем в неё новые адреса», – рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.