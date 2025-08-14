В Подмосковье по региональной программе капремонта заменят ещё 56 лифтов
Фонд капитального ремонта Московской области с начала года уже отремонтировал 329 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«У нас в Подмосковье – самая большая программа капремонта среди регионов. В этом году завершены работы более чем в 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас вместе с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в план будущего года, активно включаем в неё новые адреса», – рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.По заявкам органов местного самоуправления было принято решение включить в региональную программу работы по замене ещё 56 лифтов. Это позволит привести в нормативное состояние оборудование, отработавшее установленный срок. Работы проведут в восьми округах – таких как Домодедово, Жуковский, Лобня, Пушкино, Реутов, Серпухов, Ступино и Фрязино.
Современное оснащение лифтов включает антивандальные панели и кабины; энергоэффективное светодиодное освещение; интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров.
В результате включения дополнительных объектов до конца года будет отремонтировано 77 единиц лифтового оборудования. Капремонт лифтов – часть системной работы по обновлению жилого фонда Подмосковья.