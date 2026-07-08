В Подмосковье с начала года завершили капремонт в 248 многоквартирных домах
Капитальный ремонт охватит в Подмосковья 2 114 многоквартирных домов. Сейчас завершены работы в 248 МКД, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Сейчас строительный сезон в регионе в самом разгаре. Ведётся обновление фасадов, крыш, инженерных систем и других элементов домов. Особое внимание уделяют взаимодействию между всеми участниками процесса. В приёмке работ участвуют жители, управляющая компания, Управление технического надзора и Фонд капитального ремонта.
«Среди главных нововведений этого года – заключение договоров подряда сроком до года. Один контракт включает не более пяти домов, все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Помимо этого, в реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ теперь вошли и муниципальные управляющие компании. Делаем всё это для того, чтобы добиться главной цели – сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Как указали в министерстве, все ремонтные работы ведут с применением современных энергоэффективных материалов и технологий. Это обеспечивает высокое качество и долговечность выполненных работ.
На информационных баннерах в МКД, где идёт капремонт, размещают QR-код на чат-бот в мессенджере MAX. Жители могут оставить обращения, которые доходят до исполнителя за пять минут вместо трёх дней, как было раньше.