В Подмосковье с начала года завершили капремонт в 248 многоквартирных домах

08 июля 2026, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Капитальный ремонт охватит в Подмосковья 2 114 многоквартирных домов. Сейчас завершены работы в 248 МКД, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Сейчас строительный сезон в регионе в самом разгаре. Ведётся обновление фасадов, крыш, инженерных систем и других элементов домов. Особое внимание уделяют взаимодействию между всеми участниками процесса. В приёмке работ участвуют жители, управляющая компания, Управление технического надзора и Фонд капитального ремонта.

«Среди главных нововведений этого года – заключение договоров подряда сроком до года. Один контракт включает не более пяти домов, все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Помимо этого, в реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ теперь вошли и муниципальные управляющие компании. Делаем всё это для того, чтобы добиться главной цели – сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.