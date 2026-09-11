Женщинам сообщили о неочевидной причине зубной боли

11 сентября 2026, 15:02

Стоматолог Праджапат: Десны могут кровоточить перед менструацией

Фото: iStock/seb_ra

У некоторых женщин перед менструацией появляются зубная боль и чувствительность десен. Об этом сообщил стоматолог Калпеш Праджапат в разговоре с Metro.