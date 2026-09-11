Женщинам сообщили о неочевидной причине зубной боли
У некоторых женщин перед менструацией появляются зубная боль и чувствительность десен. Об этом сообщил стоматолог Калпеш Праджапат в разговоре с Metro.
Гормональные изменения, происходящие в организме женщины в течение менструального цикла, могут вызывать дискомфорт, отметил специалист. По его словам, колебания уровня эстрогена и прогестерона влияют на состояние зубов и десен. В предменструальный период они могут становиться болезненными, отекать и даже кровоточить.
Однако, как подчеркнул эксперт, не следует объяснять серьезные проблемы с зубами гормональными изменениями. Он напомнил, что если зуб становится подвижным или боль не проходит после окончания менструации, это не связано с гормональными колебаниями. При сильной боли, выраженной отечности, появлении гноя или подвижности зуба необходимо немедленно обратиться к стоматологу, рекомендовал Праджапат.
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