В Подмосковье почти на 13% снизилась заболеваемость туберкулёзом

17 июня 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Заболеваемость туберкулёзом в Московской области за первые пять месяцев текущего года составила в среднем 13,5 случая на 100 тысяч населения. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Положительной динамики удалось достичь благодаря регулярным профилактическим осмотрам и раннему началу лечения.





«В регионе ведется системная работа по борьбе с туберкулёзом. Поэтому мы видим за период с января по май текущего года снижение заболеваемости на 12,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года», — цитируются в сообщении слова главврача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главного фтизиатра Подмосковья Сергея Смердина.