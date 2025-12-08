В Подмосковье почти на 60% выросло число ИТ-классов

08 декабря 2025, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Московской области почти на 60% выросло количество предпрофессиональных ИТ-классов. В них школьники углублённо изучают профильные предметы и получают практические навыки в программировании, алгоритмизации и работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.





Помимо занятий в школе, ученики ИТ-классов участвуют в проектной деятельности и ездят на экскурсии в ведущие вузы страны. Среди партнёров — НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, университет «Дубна», МАИ и другие.





«Среди старшеклассников мы видим большой интерес, поэтому в этом учебном году количество предпрофессиональных ИТ-классов увеличилось почти на 60%. Отмечу, что сегодня в более чем 200 классах учатся свыше 7 тысяч детей региона», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.



«Разработанный проект может быть полезен для обучения, решения спорных вопросов, а обычные пользователи могут использовать чат-бот в повседневной жизни в случае необходимости проверки каких-либо фактов на достоверность. Бот написан на Python, при ответе на запрос он подтверждает или опровергает факт, а также дает дополнительную информацию по вопросу. Кроме того, есть возможность посмотреть источники, откуда взята информация», — отметил Георгий.