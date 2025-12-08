В Подмосковье почти на 60% выросло число ИТ-классов
В Московской области почти на 60% выросло количество предпрофессиональных ИТ-классов. В них школьники углублённо изучают профильные предметы и получают практические навыки в программировании, алгоритмизации и работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Помимо занятий в школе, ученики ИТ-классов участвуют в проектной деятельности и ездят на экскурсии в ведущие вузы страны. Среди партнёров — НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, университет «Дубна», МАИ и другие.
«Среди старшеклассников мы видим большой интерес, поэтому в этом учебном году количество предпрофессиональных ИТ-классов увеличилось почти на 60%. Отмечу, что сегодня в более чем 200 классах учатся свыше 7 тысяч детей региона», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.По итогам 2025 года выпускники ИТ-классов сдали ЕГЭ по информатике и математике в среднем на 9 баллов выше, чем школьники по стране. Процент поступления на бюджет среди выпускников таких классов составил 94%.
В школах Подмосковья также действует система профориентации по ИТ-направлениям. За год для учеников с 6 по 11 класс провели более 680 экскурсий, мастер-классов и встреч с представителями ИТ-индустрии. В них приняли участие свыше 20 000 школьников. Кроме того, более 400 профессиональных проб провели на базе колледжей и вузов, их участниками стали свыше 6 000 ребят.
Школьники региона уже создают собственные проекты на базе искусственного интеллекта. Так, одиннадцатиклассник школы № 3 города Чехова Алексей Качаев разработал проект геймификации кибербезопасности с использованием ИИ и создал игру на платформе Unity. Ученик гимназии № 8 городского округа Коломна Тимофей Семёнов собрал часы на газоразрядных лампах с искусственным интеллектом, который управляет нагревом нити и адаптирует работу устройства под пользователя.
В системе дополнительного образования Подмосковья действует более 4 000 технических программ, по которым занимаются свыше 100 000 детей. В регионе работают пять «ИТ-кубов» — в Клину, Подольске, Электростали, Химках и Ленинском округе, пять «Кванториумов» — в Балашихе, Дмитрове, Королёве, Одинцове и Красногорске, а еще — «Изобретариум» в Реутове.
Ученик 11 класса гимназии № 17 города Королёва Георгий Вершинин разработал телеграм-бот «Вершинин ФактЧек» для проверки информации с использованием искусственного интеллекта.
«Разработанный проект может быть полезен для обучения, решения спорных вопросов, а обычные пользователи могут использовать чат-бот в повседневной жизни в случае необходимости проверки каких-либо фактов на достоверность. Бот написан на Python, при ответе на запрос он подтверждает или опровергает факт, а также дает дополнительную информацию по вопросу. Кроме того, есть возможность посмотреть источники, откуда взята информация», — отметил Георгий.