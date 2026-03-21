Александр Легков стал кандидатом предварительного голосования «Единой России»

21 марта 2026, 10:31

Депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.





В случае победы Легков собирается баллотироваться в Госдуму. Он отметил, что готов применить на федеральном уровне накопленный за годы выступлений и работы в Мособлдуме опыт. Депутат подчеркнул, что Подмосковье для него — родной регион.

«Я родился и вырос в маленьком городе Красноармейск. Знаю о проблемах людей не понаслышке. Многое удалось сделать, но жизнь не стоит на месте, запросы жителей растут. Нужно над этим работать», — заявил Легков.