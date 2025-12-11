«Единая Россия» поможет отремонтировать 800 общежитий для студентов

11 декабря 2025, 19:08

Фото: istockphoto/audioundwerbung

Партия «Единая Россия» объявила о начале программы, которая в 2025 году поможет отремонтировать 800 общежитий по всей стране. Об этом стало известно 11 декабря с официального сайта политической силы.





Сейчас капитальный ремонт проводится в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году запланировали обновление 36 общежитий.





«До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — еще в 117», — сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.