«Единая Россия» поможет отремонтировать 800 общежитий для студентов
Партия «Единая Россия» объявила о начале программы, которая в 2025 году поможет отремонтировать 800 общежитий по всей стране. Об этом стало известно 11 декабря с официального сайта политической силы.
Сейчас капитальный ремонт проводится в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году запланировали обновление 36 общежитий.
«До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — еще в 117», — сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
