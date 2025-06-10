В Подмосковье подали 16 тыс. онлайн-заявок на льготное протезирование зубов
Более 16 тысяч заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное протезирование зубов, подали на портале госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Заявку на получение справки можно подать в разделе «Соцподдержка», подразделе «Документы, подтверждающие льготу». Услуга предоставляется бесплатно. Электронная справка поступит в личный кабинет заявителя», — говорится в сообщении.Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в Московской области имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, безработные предпенсионеры и представители ряда других льготных категорий. Обязательным условием является наличие постоянной регистрации в Подмосковье.