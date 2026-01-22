В Подмосковье подали 19 тысяч онлайн-заявок на ремонт газового оборудования

22 января 2026, 09:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Более 19 тысяч заявок на ремонт и замену газового оборудования подали через портал госуслуг Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Для подачи заявки нужно пройти авторизацию и заполнить электронную форму, указав в ней тип оборудования, адрес, а также желаемую дату визита мастера.





«Ответ по заявлению поступит в личный кабинет в течение трёх дней. Затем заявителю перезвонят, чтобы подтвердить дату и время или назначить новый день для проведения работ», — говорится в сообщении.