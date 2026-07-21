В Подмосковье подали 20 000 онлайн-заявок на экстренную социальную помощь
Портал госуслуг Подмосковья с начала года принял более 20 000 заявлений на оформление экстренной социальной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.
Услуга доступна в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях».
«В Московской области экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – например, из за инвалидности, безработицы, малообеспеченности или утраты жилья. Помощь предоставляют, если доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума», – пояснили в ведомстве.Получить экстренную социальную помощь можно раз в год. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.
В услугу внедрён искусственный интеллект. Во время заполнения онлайн-формы он распознаёт и анализирует загружаемые документы. Если какие-то документы не проходят проверку, заявителю даётся подсказка, и он может их заменить.