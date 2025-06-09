В Подмосковье подали 40 тыс. онлайн-заявок на питание беременных и молодых мам
Почти 40 тысяч заявлений на выплаты на питание беременных, матерей с младенцами и маленьких детей подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Выплата на питание предоставляется женщинам с двенадцатой недели беременности, а также кормящим матерям в течение шести месяцев со дня родов и детям до трёх лет. Если в семье есть несколько детей младше трёх лет, выплата назначается на каждого малыша», — говорится в сообщении.Услуга размещена на госпортале в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться, заполнить онлайн-форму заявления, приложить необходимые документы и указать счёт, на который перечислять выплату.