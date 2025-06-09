В Подмосковье новое жильё получили 194 переселенца из аварийных домов
За минувшую неделю из аварийных домов в новые квартиры переехали 194 жителя шести округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«Из 81 аварийного помещения общей площадью более 2,4 тыс. квадратных метров переехали 194 человека. Переселение проводилось в округах Лыткарино, Красногорск, Ступино, Люберцы, Жуковский и Пушкинский», — говорится в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках либо выплатили выкупную стоимость жилья.
В министерстве также напомнили, что в Подмосковье продлена программа по выдаче жилищных сертификатов. Сумма в сертификате зависит от площади жилья, при этом минимальной считается площадь в 28 квадратных метров. Владелец сертификата может купить квартиру в любом районе Подмосковья. Приём заявлений был открыт 1 июня и продлится до 1 августа.