В Подмосковье подали 4000 онлайн-заявок на разрешение на вывоз стройотходов
Свыше четырёх тысяч заявлений получение разрешения на перемещение отходов строительства и сноса зданий подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Экология», вкладке «Воздух и отходы».
«Разрешение могут оформить юридические лица и индивидуальные предприниматели — подрядчики, управляющие организации, технические заказчики и застройщики», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания составляет семь дней. Разрешение действительно в течение десяти дней с момента его получения.