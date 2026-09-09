В Подмосковье подали 4000 онлайн-заявок на разрешение на вывоз стройотходов

09 сентября 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше четырёх тысяч заявлений получение разрешения на перемещение отходов строительства и сноса зданий подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Экология», вкладке «Воздух и отходы».





«Разрешение могут оформить юридические лица и индивидуальные предприниматели — подрядчики, управляющие организации, технические заказчики и застройщики», — говорится в сообщении.