В Подмосковье появятся новые производства и резиденты индустриальных парков

06 июня 2026, 20:33

Подмосковье подписало на ПМЭФ 42 соглашения на 95 млрд рублей

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: Telegram / @vorobiev_live)

На полях Петербургского международного экономического форума Московская область заключила 42 соглашения на общую сумму около 95 млрд рублей. Благодаря новым проектам в регионе планируется создать 7,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём блоге.