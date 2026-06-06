Достижения.рф

В Подмосковье появятся новые производства и резиденты индустриальных парков

Подмосковье подписало на ПМЭФ 42 соглашения на 95 млрд рублей
оригинал Андрей Воробьёв (Фото: Telegram / @vorobiev_live)

На полях Петербургского международного экономического форума Московская область заключила 42 соглашения на общую сумму около 95 млрд рублей. Благодаря новым проектам в регионе планируется создать 7,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём блоге.



Среди ключевых направлений сотрудничества — развитие промышленности, роботизация производств, цифровые технологии, агропромышленный комплекс и туристическая отрасль.

Особое внимание по итогам форума уделено автоматизации предприятий, привлечению новых резидентов в индустриальные парки и проекты формата Light Industrial. Также в числе приоритетов — поддержка талантливых специалистов и дальнейшая цифровизация государственных и бизнес-процессов.

Представители региона поблагодарили инвесторов и партнёров за доверие, отметив, что работа по созданию комфортных условий для бизнеса и новых рабочих мест будет продолжена.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0