В Подмосковье подали более 15 тыс. онлайн-заявлений на запись в кружки

Свыше 15 тысяч заявлений на запись в кружки и секции подали жители Московской области с начала 2025 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Воспользоваться услугой «Кружки и секции» могут родители или законные представители ребёнка. По одному онлайн-заявлению можно записаться сразу в несколько секций и кружков», — отмечается в сообщении.Для того, чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале госуслуг Московской области через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму заявления и приложить сканы необходимых документов.
В министерстве также напомнили, что записаться в кружки и секции Подмосковья можно и через мобильное приложение «Добродел».
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Лев Каштанов