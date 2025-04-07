В Подмосковье подали более 15 тыс. онлайн-заявок на экстренную соцпомощь

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 15 тысяч заявлений на оформление экстренной социальной помощи подали на портале госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга по оформлению экстренной социальной помощи размещена в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.Экстренную социальную помощь могут получить жители Московской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, связанной с болезнью, инвалидностью, отсутствием работы, малообеспеченность или неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста и пр. Помощь могут получить семьи, где доход на каждого не превышает величину прожиточного минимума в Подмосковье. Рассчитать среднедушевой доход семьи заявители могут при помощь «умного сервиса», доступного при оформлении услуги.
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