Из-под веранды подмосковного детсада вытащили двух лисят

08 июля 2026, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двух лисят, обосновавшихся на территории детского сада в округе Балашиха, вернули в лес работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





За помощью к спасателям обратилась директор детсада. Она рассказала, что зверьки поселились под верандой на прогулочной площадке и иногда даже выходят к детям.





«По версии сотрудников детсада, лиса родила под верандой и убежала, бросив потомство на произвол судьбы. Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента приподняли веранду, затем разобрали участок деревянного пола и вытащили лисят из их укрытия. При этом животные вели себя спокойно, не пытались атаковать или спрятаться», — говорится в сообщении.