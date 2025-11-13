В Подмосковье продолжается программа для ветеранов СВО «Герои Подмосковья»

13 ноября 2025, 09:51

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Программа помогает ветеранам получить новую профессию и начать карьеру в органах власти или бизнесе.





Участник программы, боец СВО Артём Чурилов отметил высокий уровень организации обучения. По его словам, многие процессы автоматизированы — внедрены системы мониторинга, электронного документооборота и оценки эффективности.



«Программа "Герои Подмосковья", на мой взгляд, крайне нужна. И нужен не один поток, потому что людей, которые доказали преданность Родине и готовы работать, — очень много. Те, кто сейчас демобилизован, на своем примере показали, что способны добиваться результата и не поддаваться никаким обстоятельствам», — подчеркнул Чурилов.