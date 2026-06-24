В Подмосковье подали более 16,2 тыс. онлайн-заявок на проведение земляных работ
Свыше 16,2 тыс. заявлений на оформление разрешения на земляные работы подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Разрешение необходимо для тех земляных работ, при которых грунт вскрывают на глубину более 30 сантиметров.
«Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» размещена в разделе «Бизнесу», подразделе «Земля» — «Строительство». Она доступна как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц», — говорится в сообщении.Ордер выдаётся на определённое время, по истечении которого его нужно закрыть или продлить. «Умный сервис», встроенный в услугу, проверяет, действителен ли документ и продлевали ли его ранее.