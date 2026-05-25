В Одинцове полицейские рассказали студентам о профилактике мошенничества

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу рассказали студентам местного колледжа о предупреждении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Полицейские перечислили участникам встречи самые распространённые схемы злоумышленников и способы вовлечения молодёжи в преступную деятельность.

«Правоохранители рассказали, как не попасться на уловки аферистов, что делать, оказавшись жертвой злоумышленников. Они призвали молодых людей быть осмотрительнее при общении в соцсетях, объяснили, что большая часть преступных сообществ локализуется именно в интернете и посоветовали не вступать в беседы с незнакомыми людьми по телефону или в СМС-сообщениях», – отметили в администрации.
После беседы сотрудники полиции раздали студентам тематические памятки.
Лора Луганская

