В Подмосковье подали более 22,5 тыс. онлайн-заявлений на экстренную соцпомощь

07 июля 2025, 12:54

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Свыше 22,5 тыс. заявок на получение экстренной социальной помощи подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.







«Экстренную социальную помощь могут получить жители Подмосковья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В список таких обстоятельств входит повреждения имущества или жилья в результате стихийного бедствия, инвалидность, малообеспеченность, безработица, неспособность обслуживать себя из-за болезни или преклонного возраста и пр.», — говорится в сообщении,