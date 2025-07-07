В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 65 человек
65 человек расселили на прошлой неделе из аварийного жилого фонда в семи округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Из 16 аварийных помещений общей площадью более 780 квадратных метров в округах Ступино, Воскресенск, Солнечногорск, Истра, Красногорск, Королёв и Коломна расселили 65 человек. Им предоставили квартиры в новостройках или выплатили выкупную стоимость», — говорится в сообщении.Расселение аварийного жилья было проведено в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктуры для жизни».
В министерстве также напомнили, что в Подмосковье для жильцов авариных домов в июне возобновили выдачу жилищных сертификатов. За месяц на получение сертификата было подано более 500 заявлений.
Подробную информацию о жилищном сертификате можно узнать по телефонам горячей линии областного Минстройкомплекса: +7 (926) 611-93-33, +7 (925) 241-75-11, +7 (925) 241-75-24, +7 (925) 241-13-52.