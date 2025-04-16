В Подмосковье подали более 2,3 тыс. онлайн-заявок на перепланировку помещений

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 2,3 тыс. заявлений на перепланировку помещения подали в Московской области с начала текущего года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявку на перепланировку помещения могут собственники квартир и нежилых помещений, а также люди, проживающие в квартирах по договору социального найма. Для получения разрешения заявитель должен авторизоваться на портале госуслуг, заполнить соответствующую онлайн-форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется бесплатно, срок её выполнения составляет не более восьми рабочих дней. Ответ поступает в личный кабинет заявителя.
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Лев Каштанов