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В Подмосковье подали более 2,3 тыс. онлайн-заявок на перепланировку помещений

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

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Свыше 2,3 тыс. заявлений на перепланировку помещения подали в Московской области с начала текущего года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявку на перепланировку помещения могут собственники квартир и нежилых помещений, а также люди, проживающие в квартирах по договору социального найма. Для получения разрешения заявитель должен авторизоваться на портале госуслуг, заполнить соответствующую онлайн-форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно, срок её выполнения составляет не более восьми рабочих дней. Ответ поступает в личный кабинет заявителя.

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На выставке «Наш Гагарин» в Люберцах представят кардиограмму первого космонавта
16 апреля 2025, 11:30

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Наш Гагарин», посвящённая первому космонавту Земли, откроется 30 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец, посетители увидят фотографии и личные вещи Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.
«В экспозицию вошли материалы из нескольких музеев, включая фотографии Гагарина, сделанные в 1950-1960 гг., запечатлевшие тренировки, первые минуты перед полётом, всемирный триумф после возвращения на Землю, визиты космонавта в разные страны, а также семейные кадры. Особое место на выставке занимает электрокардиограмма Гагарина, записанная 11 апреля 1961 года в 19 часов 35 минут — накануне запуска ракеты», — говорится в сообщении.
Кроме того, гости выставки смогут увидеть парту, за которой сидел Юрий Гагарин в Люберецком ремесленном училище № 10, когда учился там на литейщика, а также фуражку, в которой он ходил в училище.

Выставка будет работать до 15 июня.

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#люберцы
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Подмосковный диетолог Пичугина оценила безопасность шапочек пасхальных куличей
16 апреля 2025, 11:23

Фото: iStock / Julia Klueva

Чрезмерное потребление шапочек пасхальных куличей может привести к таким же последствиям, что и злоупотребление другими сладкими лакомствами. Об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.
В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Один из главных символов праздника – пасхальный кулич. Для тех, кто любит только глазурованные шапочки, магазины придумали продавать их отдельно.
«Основа глазури – сахар или сахарная пудра. Глазурь собственного изготовления, хотя и очень сладкая, делается из натуральных ингредиентов. Та, что в продаже в порошке или в тубах, содержит в составе эмульгаторы, консерванты, загустители для длительного хранения и прочее. Любая глазурь – это высококалорийный продукт, содержащий много легкоусвояемых углеводов», – пояснила Пичугина.
По словам диетолога, чрезмерное потребление любого сладкого десерта для людей, склонных к избыточному весу, атеросклерозу, заболеваниям органов пищеварения, кожи, кариесу зубов нежелательно. А при сахарном диабете такой он и вовсе не рекомендуется.
«Однако совсем отказываться от сахара здоровым людям нецелесообразно. На дефицит глюкозы организм реагирует негативно. Это может выражаться в слабости, проблемах со сном и депрессии», – предупредила Пичугина.
Специалист посоветовала уменьшить потребление добавленного сахара до 25 граммов в день, что соответствует шести чайным ложкам.

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В Солнечногорске ищут подрядчика на строительство детсада на 300 мест
16 апреля 2025, 11:13

Фото: istockphoto.com/Quique Olivar Gomez

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, планируется построить в деревне Голубое городского округа Солнечногорск, в настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную рабочую документацию и построить детский сад на 300 мест общей площадью 3,9 тыс. квадратных метров, а также поставить всё оборудование, необходимое для функционирования такого объекта. Работы должны быть завершены в 2027 году», — говорится в сообщении.
Начальная стоимость лота составляет 673 миллиона 929 тысяч 182 рубля 71 копейку. Заявки принимаются до 29 апреля.

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В руководстве Ступина обсудили оздоровительную кампанию и организацию летних кафе
16 апреля 2025, 11:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Участники общегородского совещания под руководством главы городского округа Ступино Сергея Мужальских обсудили организацию оздоровительной кампании, летних кафе и реализацию проекта «Умный ФОК». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Летом планируется охватить разными видами деятельности около 10 тыс. детей и подростков. В муниципалитете будут работать лагеря дневного пребывания в учреждениях образования, молодёжи, спорта и культуры; 99 бригад временного трудоустройства; оздоровительные лагеря «Бауманец» и «Детская здравница им. Гагарина». Также будет организована экспедиционная, туристическая и краеведческая деятельность в рамках программы «Умные каникулы».

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат путёвки в региональный оздоровительный лагерь и «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот». Более 250 детей участников спецоперации отдохнут в лагерях бесплатно.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В муниципалитете будет открыто более 15 сезонных кафе. Планируется размещение семи сезонных заведений общепита на муниципальных земельных участках
«Собственники уже приступили к монтажу летних веранд. При наступлении хорошей погоды они будут готовы принимать гостей», – сказал Мужальских.
В регионе реализуется проект «Умный ФОК». Его цель – обеспечить удалённый контроль за посещаемостью спортивных объектов.

«Системой с использованием искусственного интеллекта оборудованы большая ледовая арена и ФОК «Ока». В этом году планируем оснастить ею малую ледовую арену, СК «Прогресс-Смена», спортивный корпус с бассейном и ФОК «Сокол», – поделился планами глава округа.

В завершение совещания участники обсудили оперативную обстановку.

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Три поколения шатурян стали призёрами регионального конкурса трудовых династий
16 апреля 2025, 10:40

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Семья из Шатуры заняла третье место в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия». Гребневы отличились в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Уже три поколения мужчин в этой семье трудятся в Шатурской районной эксплуатационной службе филиала «Восток» АО «Мособлгаз». Начало династии положил в 1973 году Владимир Гребнев, который посвятил газовой сфере более 35 лет. Сейчас он на пенсии, а в Мособлгазе работают его сын и внук.
«Мы заботимся о безопасности населения. Моё структурное подразделение входит в аварийную службу. Ходим по квартирам и частным домам, проверяем, чтобы не было никаких неисправностей, утечек. Работа ответственная, мне нравится», – поделился водитель автомобиля филиала «Восток» АО «Мособлгаз» Дмитрий Гребнев.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Внук Алексей работает в компании четыре года. Он слесарь пятого разряда, занимается эксплуатацией и ремонтом газового оборудования.
«Выполняю техосмотр газового оборудования, чтобы газ бесперебойно поступал абонентам. Работа интересная, каждый день учишься чему-то новому», – рассказал слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования филиала АО «Мособлгаз «Восток» Алексей Гребнев.
В этом году конкурс прошёл в Подмосковье в 12-й раз. Жюри наградило 18 семей. Династию Гребневых поздравили в ДК им. Косякова, где чествовали людей, которые внесли значимый вклад в развитие муниципалитета.

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