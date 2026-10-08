В Подмосковье подали более 260 тысяч онлайн-заявок на льготную карту «Стрелка»

08 октября 2026, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 260 тысяч заявлений на получение и обслуживание льготной транспортной карты «Стрелка» подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Право на льготную «Стрелку» имеют школьники, студенты и военные пенсионеры.





«Услуга размещается в разделе «Прочее», подразделе «Транспорт». Через неё можно подтвердить право на льготу, заказать карту, восстановить её защитный код, обменять неработающую карту на новую, а также активировать и деактивировать льготу на проезд по карте «МИР», — говорится в сообщении.