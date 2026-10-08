Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 октября составила пять баллов

08 октября 2026, 09:53

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Минское, Симферопольское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Дмитровское и Ленинградское», — говорится в сообщении.