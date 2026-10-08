Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 октября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Минское, Симферопольское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Дмитровское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.