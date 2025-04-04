В Подмосковье подали более 38 тыс. онлайн-заявлений на аттестацию медиков

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 38 тысяч онлайн-заявлений на аттестацию медработников подали через портал госуслуг Московской области с момента подключения этой опции, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявление на аттестацию могут медицинские работники со средним или высшим медицинским и фармацевтическим образованием, осуществляющие деятельность в организациях, расположенных в Подмосковье», — говорится в сообщении.Услуга размещена в разделе «Личные документы», подразделе «Документы для отдельных случаев». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы, включая аттестационный лист, подписанный руководителем организации. Затем медику нужно будет пройти очное тестирование.
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