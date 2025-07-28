В Подмосковье подали более 4 тыс. онлайн-заявок на капитальное строительство

28 июля 2025, 10:04

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Свыше 4 тысяч заявлений на получение разрешения на капитальное строительство подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Услуга размещена на областном госпортале в разделе «Земля и стройка», подразделе «Строительные работы».





«К этой услуге подключён «умный сервис», который при вводе кадастрового номера участка автоматически вписывает адрес, проверяет наличие пересечения участка с особыми экономическими зонами и индустриальными парками, автоматически отправляет запрос на экологическую экспертизу и заявление в муниципальную администрацию», — говорится в сообщении.