В Подмосковье выпустили предупреждение о наказании за порчу энергообъектов

28 июля 2025, 09:35

оригинал Фото: istockphoto.com/romaset

Нелегальное проникновение на территорию объектов энергетической инфраструктуры и может быть расценено как попытка диверсии. Об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве энергетики.





Действия, направленные на порчу электроэнергетических объектов, происходят в России всё чаще. Граждан склоняют к этому напрямую — предлагая деньги, или прибегая к обману. В этом случае мошенники нередко представляются сотрудниками российских силовых структур и убеждают жертву, что она должны выполнить их инструкции в рамках «спецоперации».





«В связи с этим предупреждаем о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергетического оборудования незаконно и влечёт за собой самые серьёзные последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — сообщили в Минэнерго Московской области.