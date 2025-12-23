В Подмосковье подали более 4 тысяч онлайн-заявлений на получение соцуслуг

23 декабря 2025, 16:55

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Более четырёх тысяч заявлений на заключение договора на оказание услуг с использованием социального сертификата подали через госпортал Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Заявления принимаются от граждан, которые живут в Подмосковье и у которых есть действующий социальный сертификат. Такие сертификаты выдают тем, кто нуждается в помощи. Соцобслуживание по сертификату можно получить в полустационарной форме или на дому.





«Для получения услуги заявитель должен авторизоваться на госпортале и заполнить соответствующую онлайн-форму. Проект договора поступит ему на подпись в личный кабинет», — говорится в сообщении.