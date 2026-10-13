Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 октября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 17 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Калужское, Каширское, Симферопольское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Сегодня в регионе ожидаются дожди, поэтому водителей просят быть особенно аккуратными и предупреждают, что на влажной дороге дистанцию между машинами следует увеличивать в два — два с половиной раза и снижать скорость на 15-20% от привычной.