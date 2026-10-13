Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 октября составила пять баллов

13 октября 2026, 10:42

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 17 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Калужское, Каширское, Симферопольское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.