Загруженность дорог в Подмосковье утром 14 августа составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Киевское, Варшавское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, избегать резкого маневрирования, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.