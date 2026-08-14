Загруженность дорог в Подмосковье утром 14 августа составила четыре балла

14 августа 2026, 10:01

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Киевское, Варшавское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.