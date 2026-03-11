В Подмосковье подали более 6000 онлайн-заявок на газовое техобслуживание

11 марта 2026, 14:50

оригинал Фото: istockphoto.com/simpson33

Свыше шести тысяч заявлений на заключение договора по техобслуживанию газового оборудования подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «ЖКХ», подразделе «Техобслуживание и ремонт газового оборудования».



