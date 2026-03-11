В Подмосковье подали более 6000 онлайн-заявок на газовое техобслуживание
Свыше шести тысяч заявлений на заключение договора по техобслуживанию газового оборудования подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещается в разделе «ЖКХ», подразделе «Техобслуживание и ремонт газового оборудования».
Подготовленный договор пришлют в личный кабинет заявителя. Подписать его можно при помощи Госключа. Имея такой договор, пользователь может заказать замену или ремонт газового оборудования, проверку приборов учёта и возобновление газоснабжения после устранения неполадок.«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.