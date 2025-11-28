Почти половина жителей Петербурга и Ленобласти используют ИИ в работе

28 ноября 2025, 12:14

Фото: iStock/WANAN YOSSINGKUM

Почти половина жителей Петербурга и Ленобласти используют искусственный интеллект в работе. Такие данные получили по результатам исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ в рамках подготовки документального фильма о влиянии ИИ на жизнь специалистов.





Большинство петербуржцев отметили, что ИИ помогает выполнять рабочие задачи. При этом 20% пока не могут оценить пользу технологии, а 15% опрошенных признались, что ИИ упрощает им работу.



Кроме того, выяснилось, что 59% воспринимают искусственный интеллект как новые возможности, а 15% испытывают и страх из-за риска утечки данных, утраты уникальности человеческого труда и потери рабочих мест.





«Он становится партнером, который берет на себя часть рутины и расширяет наши возможности, но только в том случае, если мы сами понимаем, какой результат хороший», – рассказала «Петербургскому дневнику» директор по онлайн-образованию НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.