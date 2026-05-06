В Подмосковье подали более 800 онлайн-заявок на установку надгробий
Период, когда можно устанавливать и ремонтировать надгробные памятники и ограды, начался в Московской области 1 апреля. За это время через подмосковный портал госуслуг подали более 800 заявок на получение разрешений для проведения этих работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Услуга размещается в разделе «Документы», подразделе «Организация захоронений». Она предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.
«Для подачи онлайн-заявления пользователь должен авторизоваться на портале, заполнить электронную форму, приложить сканы документов и выбрать МФЦ, в который нужно будет прийти для предъявления оригинала бумаг», — говорится в сообщении.После получения разрешения у заявителя есть месяц на проведение работ. Памятники и ограды, установленные без разрешения, будут демонтированы.