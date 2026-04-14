В Подмосковье подали более 900 онлайн-заявок на установку рекламных конструкций
Свыше 900 заявлений на получение разрешений на установку рекламных конструкций в Московской области подали через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга по получению разрешения и аннулированию выданного ранее документа доступна индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.
«Для подачи заявления нужно пройти авторизацию, выбрать муниципалитет и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.Решение по заявке придёт в личный кабинет отправителя в течение 24 рабочих дней, госпошлина за услугу составляет пять тысяч рублей. Аннулировать ранее выданное разрешение можно за семь рабочих дней.