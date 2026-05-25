В Подмосковье подали более тысячи онлайн-заявок на размещение наружной рекламы

25 мая 2026, 10:19

Свыше тысячи заявлений на согласование схемы информационно-рекламного оформления подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Услуга размещается в разделе «Бизнес», подразделе «Другое». Воспользоваться ей могут собственники зданий и прочих строений.





«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму, в которой указать данные о размещении и размерах информационных и рекламных конструкций», — говорится в сообщении.