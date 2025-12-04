Достижения.рф

Концерт ко Дню инвалида объединил жителей и гостей Можайского округа

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

В Международный день инвалида, 3 декабря, в Можайском культурно-досуговом центре провели праздничный концерт «От всей души». Мероприятие посвятили поддержке и вниманию к людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.



Гостей поприветствовали глава округа Денис Мордвинцев, его заместитель — Елена Заболотная и депутат Совета депутатов округа Анастасия Шумакова. Они обратились к зрителям со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

«Сегодня день силы духа, силы воли и силы характера, независимо от жизненных обстоятельств. Сегодня день человека с безграничными возможностями. Вы люди с самым большим, открытым и добрым сердцем», — подчеркнул Денис Мордвинцев.
​Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
На сцене выступили творческие коллективы и солисты Можайского КДЦ:
  • театр балета «Грация»,
  • хор «Душа поет»,
  • танцевальные студии «Кнопочки», «Наследие» и «Звёздочки».
​Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
А еще для гостей мероприятия пели Полина Скубято, Василиса Найденышева и Андрей Кривомазов. Жителей радовали творческие хореографические номера и известные и любимые песни в исполнении местных коллективов.

Концерт стал настоящей площадкой для тёплых встреч, живого общения, заботы и поддержки.
Ирина Паршина

