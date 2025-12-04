Концерт ко Дню инвалида объединил жителей и гостей Можайского округа

04 декабря 2025, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

В Международный день инвалида, 3 декабря, в Можайском культурно-досуговом центре провели праздничный концерт «От всей души». Мероприятие посвятили поддержке и вниманию к людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.





Гостей поприветствовали глава округа Денис Мордвинцев, его заместитель — Елена Заболотная и депутат Совета депутатов округа Анастасия Шумакова. Они обратились к зрителям со словами поддержки и добрыми пожеланиями.





«Сегодня день силы духа, силы воли и силы характера, независимо от жизненных обстоятельств. Сегодня день человека с безграничными возможностями. Вы люди с самым большим, открытым и добрым сердцем», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

​Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа



театр балета «Грация»,

хор «Душа поет»,

танцевальные студии «Кнопочки», «Наследие» и «Звёздочки».