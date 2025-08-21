В Подмосковье подали онлайн более 11 тыс. заявлений на приватизацию жилья

21 августа 2025, 21:06

оригинал Фото: медиасток.рф

Жители Московской области с начала года подали на портале госуслуг более 10 тыс. заявлений на приватизацию жилых помещений муниципального жилфонда. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.







«Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Операции с недвижимостью». Подать заявление могут граждане, проживающие в жилом помещении по договору социального найма. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления», – отметили в ведомстве.