В Подмосковье подали онлайн более 11 тыс. заявлений на приватизацию жилья
Жители Московской области с начала года подали на портале госуслуг более 10 тыс. заявлений на приватизацию жилых помещений муниципального жилфонда. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Операции с недвижимостью». Подать заявление могут граждане, проживающие в жилом помещении по договору социального найма. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что в услугу внедрён сервис предпроверки. Это сокращает количество ошибок при заполнении онлайн-формы и ускоряет обработку заявления.
Услуга бесплатная. Результат придёт в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.
Как пояснили в министерстве, в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию экономики и социальной сферы, достижение
технологического суверенитета.