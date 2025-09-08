В Подмосковье подали более 37 тысяч заявлений в детские сады онлайн

08 сентября 2025, 11:57

оригинал Фото: Медиасток РФ

С начала года родители Подмосковья более 37 тысяч раз воспользовались услугой онлайн-записи в детские сады на региональном портале госуслуг, рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Подать заявление можно с рождения ребёнка и до 7 лет в разделе «Образование детям». Услуга бесплатная, решение принимается в течение пяти рабочих дней. После получения места в детском саду родителям нужно будет прийти в выбранный сад и подписать договор.



Заявку можно оформить и через мобильное приложение «Добродел» с подтверждённой учётной записью ЕСИА.

