Пасечник: ЛНР полностью освобождена
Территория Луганской народной республики полностью освобождена. Об этом сообщил глава ЛНР в эфире Первого канала.
Леонид Пасечник подчеркнул, что доклад об этом пришел ему два дня назад.
«Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на] 100%», — обратил внимание глава региона.
Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. Пленный боец 25-й бригады ВСУ Александр Колесник объявил, что сейчас ТЦК испытывает острую нехватку людей, они «изощряются по многим функциям и схемам», чтобы «заманить к себе».
До этого стало известно, что мужчина, родившийся в Санкт-Петербурге и проживший 30 лет в Италии, оставил там жену и детей и отправился в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне ВС РФ.