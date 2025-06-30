Пасечник: ЛНР полностью освобождена

30 июня 2025, 21:46

Леонид Пасечник (Фото: www.kremlin.ru)

Территория Луганской народной республики полностью освобождена. Об этом сообщил глава ЛНР в эфире Первого канала.





Леонид Пасечник подчеркнул, что доклад об этом пришел ему два дня назад.





«Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на] 100%», — обратил внимание глава региона.