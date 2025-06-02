В фестивале «Мир без границ» в Одинцове примут участие более 3 тыс. детей с ОВЗ
Более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья соберёт фестиваль «Мир без границ», который состоится в Одинцове 8 июня. Организатором фестиваля является Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья, сообщает пресс-служба мероприятия.
В этом году фестиваль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится под названием «Они все вместе шли в одном строю». В рамках фестиваля будут подведены итоги международного конкурса, на который пришло около тысячи работ от ребят со всего мира. Победители выступят на гала-концерте в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.
Гостей праздника ждут также мастер-классы и конкурсы, которые помогут раскрыть художественные таланты ребят. Кроме того, будет организован обмен опытом организаций, которые помогают детям с особыми образовательными потребностями.
Подробная информация о фестивале размещена на его официальном сайте.
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