В Подмосковье подготовили площадки для сдачи ЕГЭ родителями

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Акцию «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проведут в Московской области 14 марта, попробовать свои силы в сдаче госэкзамена взрослые смогут во всех округах региона, а самые крупные площадки будут открыты в Истре, Одинцове и Щёлкове, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«В этом году родители наших выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ по математике. Взрослых ждёт полное погружение в атмосферу единого госэкзамена: от выполнения примерных заданий до заполнения бланков и контроля, чтобы никто не списывал», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Для того, чтобы принять участие в акции, родителям достаточно сообщить об этом намерении классному руководителю своего ребёнка, а на экзамен взять с собой паспорт и гелевую ручку.
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