Депутат Госдумы Нилов: процесс отказа от ЕГЭ в РФ уже идет

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объявил NEWS.ru, что РФ уже начала отказываться от ЕГЭ.
Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ заменит новый формат оценки знаний учащихся. Он соединит преимущества экзамена и сильные стороны систем образования РФ и СССР. Депутат уточнил, что форма Единого государственного экзамена, которая существует сейчас, не предполагает комплексный подход, не дает возможность мыслить и оценивать глубину знаний школьников многогранно.
Депутат назвал «камушками в огород сторонников ЕГЭ» пересмотр правил сдачи аттестации учащихся.
Ярослав Нилов подчеркнул, что должна получиться новая современная формула оценки и она даст возможность тем, кто готов учиться, продолжать обучение.
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«Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов», — подчеркнул Нилов.
Депутат назвал «камушками в огород сторонников ЕГЭ» пересмотр правил сдачи аттестации учащихся.
Ярослав Нилов подчеркнул, что должна получиться новая современная формула оценки и она даст возможность тем, кто готов учиться, продолжать обучение.
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Ольга Енгалычева