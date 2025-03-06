В Московской области провели первое тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ

Фото: Министерство образования Московской области
В Московской области 5 марта прошёл первый всероссийский пробный ЕГЭ. Экзамены по биологии, информатике и английскому языку проводились на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ, в них приняли участие более 18 тысяч выпускников, сообщает Министерство образования Московской области.
Цель мероприятия — отработка процедуры проведения экзаменов с учётом возможных нестандартных ситуаций, таких как замена оборудования на информатике и устной части английского языка, а также организаторов на биологии и письменном английском.
В ведомстве отметили, что пробные экзамены дают возможность выпускникам ознакомиться с процессом ЕГЭ, снизить уровень стресса перед настоящими экзаменами и проверить работу оборудования, а также отработать организационные аспекты.
Участники пробного экзамена получат результаты не позднее 18 марта. Московская область примет участие ещё в двух всероссийских пробных мероприятиях: 27 марта и 12 мая.
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В ведомстве отметили, что пробные экзамены дают возможность выпускникам ознакомиться с процессом ЕГЭ, снизить уровень стресса перед настоящими экзаменами и проверить работу оборудования, а также отработать организационные аспекты.
Участники пробного экзамена получат результаты не позднее 18 марта. Московская область примет участие ещё в двух всероссийских пробных мероприятиях: 27 марта и 12 мая.
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Дайана Хусинова