В Подмосковье за месяц очистили от вандальных надписей более 220 фасадов домов

30 октября 2025, 10:42

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 220 фасадов многоквартирных домов Московской области очистили от вандальных граффити и нелегальной рекламы в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы провели по заявкам жителей.





«Например, от надписей очистили дом №15 по улице Северная в Одинцове, дом №25 по Осенней улице в Серпухове, дом №27 по улице Набережная в Долгопрудном и др.», — говорится в сообщении.