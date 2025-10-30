В Подмосковье за месяц очистили от вандальных надписей более 220 фасадов домов
Свыше 220 фасадов многоквартирных домов Московской области очистили от вандальных граффити и нелегальной рекламы в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы провели по заявкам жителей.
«Например, от надписей очистили дом №15 по улице Северная в Одинцове, дом №25 по Осенней улице в Серпухове, дом №27 по улице Набережная в Долгопрудном и др.», — говорится в сообщении.Пожаловаться на вандальное граффити жители Московской области могут своей управляющей компании или через портал Единой диспетчерской службы региона (ЕДС МО).
В министерстве также отметили, что за незаконное нанесение надписей и рекламы на стены зданий предусмотрена административная ответственность.