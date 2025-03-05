В Подмосковье подписали трёхстороннее соглашение о реализации проекта «Здравконтроль»

В России стартовал проект «Походы Первых — больше, чем путешествие», организованный в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» совместно с «Движением Первых». Цель проекта — развитие активного туризма среди детей и молодежи и возрождение походного туризма как культуры путешествий по стране, сообщает Министерство образования Московской области.