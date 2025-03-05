В Подмосковье подписали трёхстороннее соглашение о реализации проекта «Здравконтроль»

Фото: пресс-служба правительства Московской области
В Доме правительства Московской области подписали Соглашение о взаимодействии между Прокуратурой, Общественной палатой и Министерством здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что документом будут закреплены процедуры взаимодействия по реализации федерального проекта «Здравконтроль», который был запущен в 2020 году Общественной палатой Московской области при поддержке регионального Министерства информации и молодёжной политики.
В настоящее время проект охватывает 50 российских регионов, в которых его сервисами пользуются свыше 720 тысяч пациентов и врачей. «Здравконтроль» стал важным инструментом для поддержания связи между гражданами, медицинским сообществом и надзорными органами. Ежедневно более 120 тысяч обращений обрабатываются через платформу. Они касаются качества медицинских услуг, доступности лекарств и соблюдения федерального законодательства.
Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов подчеркнул, что проект обрёл широкую поддержку на федеральном уровне.
Анатолий Торкунов (фото: пресс-служба правительства Московской области)
Анатолий Торкунов (фото: пресс-служба правительства Московской области)
Максим Забелин (фото: пресс-служба правительства Московской области)
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В настоящее время проект охватывает 50 российских регионов, в которых его сервисами пользуются свыше 720 тысяч пациентов и врачей. «Здравконтроль» стал важным инструментом для поддержания связи между гражданами, медицинским сообществом и надзорными органами. Ежедневно более 120 тысяч обращений обрабатываются через платформу. Они касаются качества медицинских услуг, доступности лекарств и соблюдения федерального законодательства.
Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов подчеркнул, что проект обрёл широкую поддержку на федеральном уровне.
Анатолий Торкунов (фото: пресс-служба правительства Московской области)
«Проект успешно реализуется уже более 5 лет и поддерживается как исполнительной, так и законодательной ветвями власти. Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность. Следует признать, что «Здравконтроль» наиболее активно развивается в Подмосковье: в региональных медицинских чатах состоит свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей наших чатов в стране», – подчеркнул Торкунов.Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что проект поддержала Генпрокуратра РФ. Он добавил, что реализация инициативы играет ключевую роль в общественном контроле за системой здравоохранения.
Анатолий Торкунов (фото: пресс-служба правительства Московской области)
«Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества. Уверен, что совместная работа в рамках проекта позволит повысить доступность медицинской помощи как в Подмосковье, так и в целом по стране», – отметил Забатурин.Зампред Правительства Московской области – глава Минздрава региона Максим Забелин также отметил, что взаимодействие общественных институтов и органов власти способствует достижению максимального эффекта.
Максим Забелин (фото: пресс-служба правительства Московской области)
«Для нас важно, чтобы медицинская помощь в регионе была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно поэтому министерство взаимодействует и с прокуратурой Московской области и Общественной палатой. Благодаря совместной работе, мы можем оперативно устранять шероховатости в нашей работе, проводить просветительскую работу как с жителями, так и с медицинским сообществом. Все это безусловно дает положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья», – заявил Забелин.Читайте также:
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Анастасия Чинкова