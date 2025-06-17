В Подмосковье подросток избил и изнасиловал 15-летнюю двоюродную сестру
В Подмосковье 16-летний подросток избил и изнасиловал 15-летнюю двоюродную сестру. Как сообщает mk.ru, в момент преступления взрослых не было дома.
По данным издания, родственники живут под одной крышей: в одной комнате мальчик с мамой, в другой — девочка с родителями. Однажды подросток вернулся домой вместе с другом — оба были в нетрезвом состоянии. После того как гость ушел, пьяный брат ворвался в комнату к девочке, несколько раз ударил по лицу и надругался.
Мать пострадавшей сразу же обратилась в полицию. Родственники разделились во мнениях: мать подозреваемого встала на сторону школьницы, а отец, проживающий в Узбекистане, поддержал сына, который отрицает вину. Отмечается, что несколько лет назад мужчину обвиняли в изнасиловании.
Сейчас девочке требуется психологическая помощь. После пережитого она начала заикаться, ее мучают ночные кошмары и тремор рук.
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