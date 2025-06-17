В Новой Москве разнорабочий убил пенсионеров из-за долга
В Новой Москве разнорабочий расправился с парой пенсионеров, получив отказ в займе. 38-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве и других преступлениях. Сообщает «Лента.ру».
По данным следствия, разнорабочий, помогавший пенсионерам по хозяйству, потребовал у них деньги в долг. Получив отказ, он, угрожая топором и монтировкой, заставил пенсионера сообщить код от банковского приложения и перевел себе 17,3 тысячи рублей. Затем он снял с накопительного счета пенсионера более миллиона рублей.
Опасаясь разоблачения, он убил супругов, нанеся им удары топором и монтировкой по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег ковер в доме. Злоумышленник был задержан.
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