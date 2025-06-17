В Новой Москве разнорабочий убил пенсионеров из-за долга

17 июня 2025, 13:37

В Новой Москве 38-летний разнорабочий убил пенсионеров из-за отказа в займе

Фото: iStock/Simone Araldi

В Новой Москве разнорабочий расправился с парой пенсионеров, получив отказ в займе. 38-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве и других преступлениях. Сообщает «Лента.ру».