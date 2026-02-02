В Подмосковье подросток по указанию мошенников напал с ножом на пожилую пару
В подмосковном Пушкино 17-летний подросток напал с ножом на супругов в подъезде жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По версии следствия, юноша подкараулил пожилую пару у двери их квартиры и нанёс им несколько ножевых ранений. 75-летняя женщина скончалась на месте, её 77-летний супруг выжил. Его госпитализировали.
Установлено, что в момент нападения подросток находился на связи с телефонными мошенниками: через беспроводные наушники ему передавали инструкции. Злоумышленники требовали убить пенсионеров, похитить их сбережения и перевести деньги кураторам.
После ограбления квартиры подростку приказали покинуть дом через соседний балкон. Он сорвался и упал с высоты 10-го этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, после госпитализации юношу задержали.
Подростку предъявили обвинение. В случае признания вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.
