В Петербурге подозреваемого в похищении мальчика проверят на другие преступления
В Ленинградской области следователи проверят 38-летнего Петра Жилкина на причастность к исчезновению других детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, мужчина дежурил на парковке возле гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на белой Toyota за деньги. Предполагается, что 9-летний Паша мог согласиться на предложение: в последний раз его видели, когда он сел в автомобиль подозреваемого после подработки на мойке машин. Местонахождение ребёнка пока не установлено.
Пётр Жилкин — уроженец ЛНР, работал строителем, ранее был женат и имеет 10-летнюю дочь. В Санкт-Петербург он приехал на заработки из Ростовской области. Ранее его судили за кражу автомобиля и ноутбука. В доме подозреваемого в деревне Яльгелево прошли обыски, мужчину задержали. Его мать заявила, что считает сына жертвой оговора. Следственные органы продолжают проверку и устанавливают возможную причастность Жилкина к другим эпизодам исчезновения детей в регионе.
